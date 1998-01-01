В преддверии Международного женского дня 8 марта в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору цветов. Специалисты подчеркнули, что в первую очередь стоит обратить внимание на стебель, листья и бутон.

Чтобы букет как можно дольше радовал свою владелицу, следует выбирать прежде всего полураскрывшиеся цветы с не очень сухими стеблями. Эксперты также рекомендуют обратить внимание на наличие нижних лепестков и их эластичность. Если листья у корней уже опали, то букет навряд ли долго простоит. Кроме того, не стоит брать букеты с различными искусственными украшениями, под ними нередко прячут от глаз дефекты бутонов.

Немаловажную роль также играют и условия хранения. Чтобы дольше сохранить свежесть букета, в Роспотребнадзора советуют по возможности исключить резкие перепады температур. Перед тем, как заносить цветы с мороза в теплое помещение, лучше их ненадолго оставить в прохладном месте. Специалисты также напоминают, что необходимо часто подрезать стебли и обрывать нижние листья — при таких условиях цветы должны стоять дольше.

Смешение различных цветов в одной вазе — верный признак того, что любимые розы, тюльпаны или лилии долго не проживут, а вот веточка туи и щепотка сахара — отличный способ превратить любой букет в завидного «долгожителя».

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