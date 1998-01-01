Эксперты: лимузин Aurus составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce

Седан и лимузин Aurus Senat назвали конкурентами премиальных автобрендов Bentley и Rolls-Royce. Об этом говорится в статье американского журнала Carscoops.
Эксперты отмечают, что бронированный лимузин из проекта «Кортеж» стилистически напоминает легендарный Rolls-Royc Phantom, однако превосходят его размерами.
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В статье также говорится, что Aurus предлагает услугу персонализации, которая «позволяет покупателям настраивать практически каждый аспект интерьера». Ранее этим могли похвастаться только Bentley и Rolls-Royce.
Ранее Пятый канал рассказывал, как прошла первая европейская презентация Aurus.