На международном автосалоне в Женеве представили российский бренд Aurus. Вот он — этот красавец. Для люксового автомобиля, в котором сошлись самые современные технические решения, это настоящая проверка — встать в один ряд со «звездами» мирового автопрома. 150 из 900 машин на самом престижном смотре авто покажут впервые. Тем выше конкуренция и тем более ценным становится признание. Из выставочного центра — репортаж Виталия Чащухина.

Ранее Пятый канал сообщал, что лимузин Aurus представили на выставке в ОАЭ, а арабский фонд TAWAZUN, колотый получил долю в 36% в ООО «Аурус», намерен в течение трех ближайших лет инвестировать более 100 миллионов евро в производство автомобилей проекта «Кортеж».