Эксперты: бассейны в отелях таят смертельную опасность

, 8:41 69

Купание на территории гостиницы может обернуться серьезными заболеваниями.

Фото: www.globallookpress.com

Специалисты рассказали об опасностях, которые подстерегают отдыхающих в курортных отелях, пишет «Экономика сегодня».

Менеджер британской ассоциации инструкторов по плаванию Люк Гриффитс предупредил путешественников о двух видах паразитов, которые обитают в бассейнах и могут вызвать серьезные и даже смертельные болезни. Речь идет криптоспоридиях и лямблиях.

Первые могут привести к инфекции в пищеварительном тракте — криптоспоридиозу. Недуг может продлиться около трех недель и сопровождается диареей, тошнотой, лихорадкой и болями в животе. Заболевание также может привести к летальному исходу у людей с иммунодефицитом.

Похожую инфекцию вызывают лямблии. Симптомы также весьма неприятны и болезненны, боли в желудке, судороги, вздутие живота, метеоризм и диарея.

Гриффитс призвал путешественников обращать внимание на состояние воды в бассейнах при отелях.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых опасных странах для россиян.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:55
Китайское судно протаранило и потопило вьетнамскую рыболовецкую лодку
9:42
В Греции освободили российского бизнесмена Калинина
9:41
Netflix снимет фильм по роману Маркеса «Сто лет одиночества»
9:27
Видео: Момент жесткого тарана российским кораблем моста в Пусане от первого лица
9:15
«Как же Воле повезло!» Ляйсан Утяшева похвасталась идеальной фигурой — фото
8:53
Видео: Известный продюсер на Bentlеу пытался объехать пробку по «встречке»
8:46
В Кабмине призвали американского дипломата учить азы международного права
8:41
Эксперты: бассейны в отелях таят смертельную опасность
8:34
Видео: Рэпер Шокк сообщил о депортации своей жены из Германии
8:27
Два человека погибли при взрыве газа в Алтайском крае
8:18
Что женщины мечтают получить в подарок на 8 марта — результаты опроса
8:11
Эксперты: лимузин Aurus составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce
8:10
Два человека погибли в аварии с микроавтобусом в Тверской области
8:01
Оксимирон опубликовал фото с The Prodigу, сделанное в 2013 году
7:53
Фото: Варнава повторила культовый образ Умы Турман из «Убить Билла»
7:45
Баттл «чаек»: Конкурс на самую голосистую «птицу» среди людей прошел во Франции
7:40
Видео: почему Петр III остался в российской истории непопулярным императором
7:32
Фильтрованное пиво опасно для здоровья — ученые
7:26
Как продезинфицировать разделочную доску — простейший лайфхак
7:19
«Раз, два, три — прыжок»: Дети Галкина показали спортивные достижения на видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

02.12.2018

Паспорт ОАЭ занял первое место в мировом в рейтинге

02.12.2018

Названа самая популярная страна среди российских тревел-блогеров

«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта
21 марта — годовщина возвращения Крыма в состав России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Не пропустите! 10 марта на Пятом новый выпуск проекта «Загадки подсознания»

В воскресенье, 10 марта, в 13:05 Пятый канал вместе с экспертами расскажет о всевозможных фобиях.

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Российские телезрители на Страже Отчизны

Успешная премьера на Пятом канале собрала рекордное число телезрителей.

5-tv.ru

Реклама