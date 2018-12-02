Эксперты: бассейны в отелях таят смертельную опасность

Специалисты рассказали об опасностях, которые подстерегают отдыхающих в курортных отелях, пишет «Экономика сегодня».

Менеджер британской ассоциации инструкторов по плаванию Люк Гриффитс предупредил путешественников о двух видах паразитов, которые обитают в бассейнах и могут вызвать серьезные и даже смертельные болезни. Речь идет криптоспоридиях и лямблиях.

Первые могут привести к инфекции в пищеварительном тракте — криптоспоридиозу. Недуг может продлиться около трех недель и сопровождается диареей, тошнотой, лихорадкой и болями в животе. Заболевание также может привести к летальному исходу у людей с иммунодефицитом.

Похожую инфекцию вызывают лямблии. Симптомы также весьма неприятны и болезненны, боли в желудке, судороги, вздутие живота, метеоризм и диарея.

Гриффитс призвал путешественников обращать внимание на состояние воды в бассейнах при отелях.

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