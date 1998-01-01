Китайское судно протаранило и потопило вьетнамскую рыболовецкую лодку

Вьетнамская шхуна с пятью рыбаками на борту затонула после столкновения с судном из Китая. Сигнал бедствия поступил около 10 утра по местному времени в минувшую среду, 6 марта. Об этом сообщила онлайн-газета VnExpress.

По информации вьетнамского Национального комитета по преодолению последствий стихии, поиску и спасению пострадавших в чрезвычайных ситуациях, судно с номерным знаком 44101 намеренно протаранило рыболовецкую лодку. В результате пятеро вьетнамцев оказались в воде.

В течение нескольких часов они держались на обломках корабля, пока не подоспела помощь. В свою очередь, китайские моряки не предприняли никаких действий для спасения рыбаков.

Вьетнам считает Парасельские острова своей территорией, которую Китай оккупировал в 1974 году. Эксперты утверждают, что на шельфе сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья.

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