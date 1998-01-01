Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП на Чукотки

, 10:01 Видео 61

Инцидент произошел на аэродроме одного из крупнейших месторождений драгметаллов.

Фото: Globallookpress.com

Пассажирский лайнер авиакомпании «Аврора» выкатился за пределы взлетно-посадной полосы после посадки на Чукотке, передает Интерфакс.

Инцидент произошел на аэродроме одного из крупнейших золото-серебряных месторождений. Самолет Bombardier выполнял регулярный рейс из Магадана. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В результате происшествия было повреждено светосигнальное оборудование.

По информации Пятого канала, в настоящее время по факту инцидента на аэродроме Купол на Чукотке сотрудниками транспортной прокуратуры проводится проверка.

Ранее Пятый канал публиковал видео из петербургского аэропорта Пулково, где за пределы ВПП выкатился самолет «Узбекских авиалиний».

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

11:32
Один человек погиб в результате ДТП в Московской области — кадры с места
11:21
Танк Т-14 «Армата» оборудовали санузлом
11:01
«Перефотошопила!» — Ольга Орлова перепугала подписчиков новым фото
10:58
Google посвятил дудл Ладыженской. Чем она знаменита?
10:44
Самый жаркий февраль в истории Пятого канала
10:31
Сергей Лазарев с ностальгией вспомнил дебютный альбом группы Smash
10:20
На Пятом канале акция День Добрых Дел для Юлии Суходоловой
10:01
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП на Чукотки
9:55
Китайское судно протаранило и потопило вьетнамскую рыболовецкую лодку
9:42
В Греции освободили российского бизнесмена Калинина
9:41
Netflix снимет фильм по роману Маркеса «Сто лет одиночества»
9:27
Видео: Момент жесткого тарана российским кораблем моста в Пусане от первого лица
9:15
«Как же Воле повезло!» Ляйсан Утяшева похвасталась идеальной фигурой — фото
8:53
Видео: Известный продюсер на Bentlеу пытался объехать пробку по «встречке»
8:46
В Кабмине призвали американского дипломата учить азы международного права
8:41
Эксперты: бассейны в отелях таят смертельную опасность
8:34
Видео: Рэпер Шокк сообщил о депортации своей жены из Германии
8:27
Два человека погибли при взрыве газа в Алтайском крае
8:18
Что женщины мечтают получить в подарок на 8 марта — результаты опроса
8:11
Эксперты: лимузин Aurus составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

3 мар

Опубликованы кадры буксировки самолета, выкатившегося за пределы ВПП в Петербурге

«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта
21 марта — годовщина возвращения Крыма в состав России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Не пропустите! 10 марта на Пятом новый выпуск проекта «Загадки подсознания»

В воскресенье, 10 марта, в 13:05 Пятый канал вместе с экспертами расскажет о всевозможных фобиях.

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Российские телезрители на Страже Отчизны

Успешная премьера на Пятом канале собрала рекордное число телезрителей.

5-tv.ru

Реклама