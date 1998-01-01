Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП на Чукотки

Пассажирский лайнер авиакомпании «Аврора» выкатился за пределы взлетно-посадной полосы после посадки на Чукотке, передает Интерфакс.

Инцидент произошел на аэродроме одного из крупнейших золото-серебряных месторождений. Самолет Bombardier выполнял регулярный рейс из Магадана. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В результате происшествия было повреждено светосигнальное оборудование.

По информации Пятого канала, в настоящее время по факту инцидента на аэродроме Купол на Чукотке сотрудниками транспортной прокуратуры проводится проверка.

Ранее Пятый канал публиковал видео из петербургского аэропорта Пулково, где за пределы ВПП выкатился самолет «Узбекских авиалиний».