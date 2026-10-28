Напоролся на ветку: как семя четыре месяца росло в глазу жителя Якутии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 22 0

Мужчина не обращал внимания на боль и дискомфорт, пока у него не начались проблемы со зрением.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Семя четыре месяца росло в глазу жителя Якутии

Житель Якутии, которому в глаз попало семечко с дерева, носил его в глазу почти четыре месяца, пока оно росло. О деталях этой удивительной истории 5-tv.ru рассказали главный врач якутской офтальмологической больницы Иван Луцкан, а также сам пациент, Максим Слепцов.

В июне 2026 года Слепцов отправился к товарищу на рыбалку в Абыйский район. Продираясь через ветви на узкой тропинке, он напоролся левым глазом на ветку. Семя проникло в орган зрения и пустило ростки.

«Семя дало свой рост, корень был около трех миллиметров», — рассказал Луцкан.

Решив, что травма легкая, мужчина решил не обращаться к врачу. Поначалу зародыш напоминал о себе небольшим дискомфортом. Прошел месяц и у Слепцова заболел второй глаз, вдобавок стало двоиться в глазах. Начала часто болеть голова, левый глаз стал хуже видеть.

«Я не обратил внимания, но это воспаление, оно повторялось периодически. То есть, ощущение инородного тела и давление внутриглазное», — вспомнил пациент.

Симптомы все больше досаждали мужчине и мешали ему работать — Максим трудится сварщиком и острое зрение для него важно. Потерпев еще пару месяцев, Слепцов все-таки обратился к врачам.

Операция прошла 25 октября и продлилась пять минут. Максиму сразу стало лучше. Увидев злополучное семечко, он даже не удивился, лишь порадовавшись успеху операции.

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Напоролся на ветку: как семя четыре месяца росло в глазу жителя Якутии

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