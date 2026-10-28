Путин: государства должны влиять на работу соцсетей ради безопасности

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 14 0

Президент привел в пример Францию, где беспорядки, по его словам, подогревают неподконтрольные Парижу платформы.

Путин: государства должны влиять на работу соцсетей — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Государственные органы должны иметь возможность влиять на работу социальных сетей в своих странах для обеспечения безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка».

«Я думаю, что будет правильно, если мы все будем влиять на это и думать о вопросах безопасности», — заявил Путин.

В подтверждение своей позиции глава государства сослался на протесты во Франции. По его словам, французское руководство само указывает на то, что на беспорядки в крупных городах влияют соцсети, которые не являются для Парижа суверенными.

«Они с трудом влияют или вообще не влияют на работу соцсетей в своей стране», — отметил Путин.

В рамках саммита «Россия — Африка» 28–29 октября 2026 года проводится Экономический и гуманитарный форум. Он продолжит линию всестороннего развития российско-африканских отношений и должен стать признанной площадкой для выработки практических решений, нацеленных на упрочение многопланового партнерства между Российской Федерацией и государствами Африки.

В мероприятиях саммита участвуют представители примерно 50 африканских стран, в том числе главы государств и правительств, а также руководители интеграционных объединений континента.

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