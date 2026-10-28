«Это впервые»: Путин провел экскурсию для лидеров Африки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 12 0

Глава государства лично представил гостям экспозицию отечественных разработок.

Путин провел экскурсию для лидеров Африки

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Путин провел экскурсию для лидеров Африки

Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки передовых российских решений для лидеров африканских стран ненадолго выступил в роли экскурсовода. Выставка проходит в рамках третьего саммита «Россия — Африка». Об этом сообщил корреспондент Павел Зарубин.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, он впервые увидел Путина в такой роли. Представитель Кремля отметил, что президент не просто рассказывал гостям об экспозиции, но фактически взял на себя роль главного экскурсовода.

«Нет, это впервые. Это впервые, причем он такой доминирующий экскурсовод. Но это лишний раз говорит о том, какое он значение придает продвижению нашей страны, наших достижений, в данном случае, среди африканских стран», — сказал Песков.

Третий саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на экономический и гуманитарный форум приглашены около четырех тысяч российских и африканских предпринимателей из различных отраслей.

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