Путин: «Илон Маск — гениальный человек»

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Василиса Власова
Василиса Власова 27 0

В рамках обсуждения речь шла об отечественном аналоге низкоорбитальной группировки Starlink под названием «Рассвет».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком. Российский лидер сделал заявление на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка» в Москве.

На полях саммита обсуждали отечественный аналог низкоорбитальной группировки Starlink под названием «Рассвет». Уточняется, что 30 подобных аппаратов уже на орбите.

«Это наш первый шаг только. Хочу обратить внимание. Илон Маск — гениальный человек, просто реально гениальный», — отметил президент.

Путин также указал, что в отличие от поставленного на конвейер американского производства, для России это — первые шаги.

«У него уже на орбите сколько таких аппаратов? Больше пяти тысяч. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать, и начали делать самостоятельно», — рассказал он.

Российский лидер также отметил, что работа ведется совместно с американской стороной.

«Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе, с господином Маском. Потому что на орбитах там очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок, и мы, и американские наши партнеры, мы этим дорожим взаимно, и вместе с ним, несмотря на все вопросы политического характера, плотно работаем. Наш Роскосмос и другие компании работают», — утверждает Путин.

Президент также добавил, что первый и самый важный шаг — качество — сделан, а теперь качество должно перейти в количество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия выразила готовность делиться технологиями с Африкой. Наша страна уже принимает участие в 30 перспективных проектах в сфере энергетики, которые приходятся на 16 африканских стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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