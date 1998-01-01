Крупная авария произошла в ночь на 7 марта под Москвой. На Дмитровском шоссе фура вылетела на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой.

Лобовой удар был настолько сильным, что легковушка оказалась буквально подмята под грузовик. Находившаяся за рулем женщина погибла на месте. Еще четверо человек получили травмы.

Движение в районе ДТП в течение нескольких часов было затруднено. Для эвакуации разбитых машин потребовалась спецтехника. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют полицейские.

Ранее Пятый канал сообщал о смертельной аварии в Тверской области, в результате которой погибли два человека.