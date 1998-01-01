Отбор управленцев в кадровый резерв республики начался в Коми

, 12:07 Эфирная новость 27

Прием заявок от желающих занять вакантные места в администрации республики продлится до 29 марта.

Фото, видео: Пятый канал

В республике Коми каждый желающий может стать управляющим государственной службы или руководителем крупного регионального проекта. Там стартовал набор в кадровый резерв администрации. Требования для соискателей престижной работы — высшее образование и возраст от 25 до 50 лет.

Сначала кандидаты должны отправить заявку, а после собеседования их ждет образовательная программа. За новичками будет закреплен наставник из числа министров, их заместителей или топ-менеджеров.

Первые кандидаты в команду Республики Коми уже есть. Прием заявок продлится до 29 марта.

Ранее Пятый канал сообщал о завершении второго полуфинала конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:03
Вклады на жилье в ипотеку предложили создать в России
12:59
В Москве задержана дама, «заказавшая» знакомого
12:51
У Бузовой свело челюсть перед сибирским туром — видео
12:45
В Самаре испытали новые двигатели для «Союзов»
12:34
Видео: якутские зоозащитники объявили «войну» депутатам
12:23
В ООН обратились с просьбой ликвидировать лагерь «Рукбан» на границе с Иорданией
12:07
Отбор управленцев в кадровый резерв республики начался в Коми
12:01
Настоящие машинки будут потом: Мария Погребняк поделилась секретом воспитания детей
11:55
Дума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов
11:44
Число отравившихся в детском саду в Дагестане увеличилось до 24-х
11:32
Один человек погиб в результате ДТП в Московской области — кадры с места
11:21
Танк Т-14 «Армата» оборудовали санузлом
11:01
«Перефотошопила!» — Ольга Орлова перепугала подписчиков новым фото
10:58
Google посвятил дудл Ладыженской. Чем она знаменита?
10:44
Самый жаркий февраль в истории Пятого канала
10:31
Сергей Лазарев с ностальгией вспомнил дебютный альбом группы Smash
10:20
На Пятом канале акция День Добрых Дел для Юлии Суходоловой
10:01
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП на Чукотке
9:55
Китайское судно протаранило и потопило вьетнамскую рыболовецкую лодку
9:42
В Греции освободили российского бизнесмена Калинина

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Не пропустите! 10 марта на Пятом новый выпуск проекта «Загадки подсознания»

В воскресенье, 10 марта, в 13:05 Пятый канал вместе с экспертами расскажет о всевозможных фобиях.

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Российские телезрители на Страже Отчизны

Успешная премьера на Пятом канале собрала рекордное число телезрителей.

5-tv.ru

Реклама