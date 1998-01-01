Отбор управленцев в кадровый резерв республики начался в Коми

В республике Коми каждый желающий может стать управляющим государственной службы или руководителем крупного регионального проекта. Там стартовал набор в кадровый резерв администрации. Требования для соискателей престижной работы — высшее образование и возраст от 25 до 50 лет.

Сначала кандидаты должны отправить заявку, а после собеседования их ждет образовательная программа. За новичками будет закреплен наставник из числа министров, их заместителей или топ-менеджеров.

Первые кандидаты в команду Республики Коми уже есть. Прием заявок продлится до 29 марта.

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