Завершился второй полуфинал конкурса «Лидеры России» в ЦФО

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Объявлены результаты второго полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе.

Фото: Пятый канал

Завершился второй полуфинал конкурса молодых управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе (ЦФО). 20 февраля закончились все оценочные мероприятия, был сформирован список из 30 финалистов и лист ожидания из тех, у кого еще есть шанс пройти дальше.

Теперь победителей ждет дополнительное испытание «Сердце лидера», если они с ним не справятся, то в финал доберут участников из листа ожидания.

По итогам второго полуфинала в Центральном федеральном округе приглашения в финал получили 30 участников из Москвы», — сказал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Пятый канал

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», а также одноименной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, который считает этот конкурс — механизмом подготовки управленческих кадров.

Ранее Пятый канал публиковал видеосюжет о полуфинале «Лидеров России».

Завершился второй полуфинал конкурса «Лидеры России» в ЦФО

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