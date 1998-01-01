Число отравившихся в детском саду в Дагестане увеличилось до 24-х

Выросло число пострадавших в результате массового отравления в детском саду села Советское в Дагестане. В настоящее время медицинская помощь оказывается 22-м воспитанникам и двоим взрослым.

— Врачи оценивают их состояние, как средней и легкой степени тяжести, — отметила представитель республиканского Минздрава Залина Муртазалиева.

Пострадавшие находятся в Магарамкентской центральной районной больнице, где им оказывают всю необходимую помощь. Предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция». Массовое отравление детей в возрасте от двух до четырех лет произошло в детском саду села Советское.

Ранее сообщалось о 14 отравившихся малышах.