В Петербурге задержали возможного убийцу следователя Евгении Шишкиной

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Предполагаемый киллер был задержан на съемной квартире в ночь с 6-го на 7 марта.

Фото, видео: Известия/Артем Коротаев, Следственный комитет РФ

В Петербурге в ночь с 6-го на 7 марта был задержан мужчина, которого подозревают в совершении заказного убийства подполковника юстиции Евгении Шишкиной. Как стало известно Пятому каналу, мужчина был задержан на съемной квартире.

По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения. Посредником выступил 17-летний житель Санкт-Петербурга. По предварительной информации, задержанный страдает наркотической зависимостью.

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита 10 октября прошлого года. На женщину было совершено нападение рано утром в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья недалеко от дома, где проживала Шишкина. Юрист вела резонансные дела, связанные с с экономическими преступлениями и мошенничеством.

Ранее Пятый канал сообщал, что в деле об убийстве следователя Евгении Шишкиной появился главный подозреваемый.

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