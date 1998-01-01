Известный по сериалу «Папины дочки» и фильму «Елки» актер Сергей Фролов, его жена, актриса Елизавета Водолазская и их девятилетний сын оказались выкинутыми из квартиры на улицу без вещей и документов. Об этом вечером в среду, 6 марта, сообщили в Facebook друзья артиста, которые вели в интернете прямую трансляцию с лестничной клетки, где вынуждена была обосноваться попавшая в беду семья.

Как ранее сообщал Пятый канал, еще в апреле 2018 года Сергей Фролов оказался под угрозой выселения из квартиры, оказавшейся проданной за долги его покойной матери. Женщина заняла 600 тысяч рублей в «Международном кредитном бюро», а потом, чтобы вернуть долг, еще 1,2 миллиона рублей под залог недвижимости. А через несколько месяцев она умерла. После длительной тяжбы к актеру пришли судебные приставы. При выселении пострадали жена и сын Фролова.

— Представитель нового собственника нападал на моего директора, нападал на мою жену, что собственно зафиксировано сотрудниками полиции, а также ударил моего несовершеннолетнего сына, которому девять лет. Это все тоже зафиксировано. В данный момент эта женщина находится в отделении полиции и дает свои объяснения по этому поводу, — рассказал Сергей Фролов.

Фролов подчеркивает, что все действия проводились незаконно — судебные приставы прибыли уже после того, как неизвестные люди выпилили замки из дверей квартиры.

— В присутствии приставов я бы открыл дверь, мы бы начали какие-то процессуальные действия, я не отказывался этого делать, не отказывался собирать вещи, не отказывался исполнять решения суда, это тоже есть все на видеозаписи, — говорит артист.

Сергей Фролов утверждает, что это уже отработанная и очень распространенная схема отъема жилья у россиян. По его данным, в таком же положении только в Москве находятся порядка 30-40 человек.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал эту историю и сообщал, что актер и еще три женщины, пострадавшие от микрофинансовых организаций, объявляли голодовку, оказавшись под угрозой выселения.

А до этого из квартиры Сергея Фролова неизвестные похитили шкатулку с драгоценностями, гобой и две шубы. Общая стоимость похищенного тогда оценивалась в 2,6 миллиона рублей. Артист связывал это происшествие с преследованием черных риелторов.