Новые методы лечения рака и врожденного порока сердца планируют включить в ОМС

Минздрав: 33 новых метода лечения рака и порока сердца планируют включить в ОМС

Минздрав России предложил включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) 33 новых метода лечения онкологических заболеваний и врожденного порока сердца. Среди них — пересадка костного мозга, протезирование нижних конечностей снаружи, терапия метастатического рака толстой кишки с мРНК-вакциной «Онкорна», а также TIL-терапия (иммунотерапия с использованием собственных опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов) и другие операции.

Изменения включены в проект программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, подготовленный Минздравом. О разработке документа журналистам ТАСС рассказали представители ведомства.

Одновременно с расширением списка методов лечения проект ужесточает правила для регионов. Любые изменения объемов и стоимости медицинских услуг в территориальных программах теперь придется обосновывать и согласовывать с Минздравом и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Прежде субъекты могли корректировать эти параметры по своему усмотрению.

Финансирование и объемы помощи по ключевым направлениям вырастут. Возможности для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) удвоятся. Прирост в области круглосуточной помощи онкобольным в дневных стационарах составит от 2,4 до 18,3%. Также ветеранам боевых действий предложат расширенное обследование: свыше 14 видов исследований и прием у семи врачей разных специальностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в медицинских учреждениях, активно применяющих искусственный интеллект (ИИ), показатели летальности оказались до 40% ниже, чем в клиниках без таких технологий. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, первые результаты внедрения нейросетей позволяют оценить их потенциальную пользу в отдельных медицинских организациях.

Мурашко призвал осторожно относиться к этим данным, поскольку они предварительные и требуют дальнейшей оценки. Одним из преимуществ нейросетей он назвал способность анализировать изменения в состоянии пациентов.

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