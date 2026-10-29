Рискованное самолечение: почему опасно применять масло гвоздики при простуде

Отоларинголог Курец: эфирное масло гвоздики при ОРВИ может раздражать слизистую

Эфирное масло гвоздики способно раздражать слизистые, вызывать жжение и аллергию, а настой из бутонов не имеет доказанной эффективности при ОРВИ. Об этом журналистам «Известий» рассказала врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Наталья Курец.

Связывать облегчение симптомов именно с гвоздикой оснований нет. Временное улучшение без жжения может дать обычный теплый напиток, а слишком горячая жидкость дополнительно раздражает слизистую.

Эвгенол в составе гвоздики, согласно лабораторным исследованиям, подавляет рост некоторых бактерий и грибков, но это не подтверждает эффективности настоя из нескольких бутонов при вирусной инфекции. На людях его противопростудное действие не проверялось: работы с эвгенолом в основном связаны со стоматологией и пищевой промышленностью.

Неразбавленное эфирное масло для лечения горла или добавление в напиток и вовсе опасны. При проглатывании значительного количества масла возможны тяжелые отравления, особенно у детей. Безопасная дозировка гвоздичного настоя для ребенка также не установлена.

«Эфирное масло гвоздики детям нельзя давать внутрь. Если ребенок проглотил масло, необходима срочная медицинская помощь, даже если сразу после этого он выглядит нормально», — заявила Курец.

Кроме того, крепкие отвары могут вызывать изжогу, тошноту и дискомфорт, а людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени любые средства нужно предварительно обсуждать с врачом. Эвгенол теоретически способен взаимодействовать с лекарствами, но убедительных клинических данных о таких взаимодействиях пока недостаточно.

При осиплости на фоне ОРВИ врач советует меньше разговаривать, не кричать и не петь, а говорить коротко и спокойно. Шепот не рекомендуется, поскольку сильнее нагружает голосовые складки. Важно пить воду и поддерживать комфортную влажность воздуха, отказаться от курения. Антибиотики при обычном вирусном ларингите не требуются, гормональные препараты и ингаляции с ними без назначения врача применять не следует.

Если осиплость не уменьшается в течение трех дней, необходимо обратиться к лор-врачу. При затрудненном дыхании или невозможности проглотить слюну требуется неотложная помощь. А гвоздику лучше использовать как пряность для чая в умеренном количестве, но без расчета на ее лечебный эффект при ОРВИ.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как привычка переносить простуду или грипп на ногах может мешать полноценному восстановлению. Многие ошибочно принимают временное облегчение симптомов за выздоровление. Исследование среди двух тысяч работников показало, что почти девять из десяти выходили на работу, несмотря на болезнь, а каждый четвертый счел недопустимым выходной из-за простуды.

Однако облегчение симптомов и восстановление — не одно и то же. Отдых, сон и достаточное питье помогают организму восстанавливаться, а лекарства следует применять по инструкции. И не надо отказываться от больничного — организм вас за это не поблагодарит.

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