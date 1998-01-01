Видео: В Серпухове голый мужчина отчаянно пытался влезть в окно на втором этаже

Очевидцы в Подмосковье сняли на камеру, как в ночь на 7 марта голый мужчина пытается забраться в окно на втором этаже. Не дождавшись помощи, он разбил стекло и залез внутрь. Это произошло в одном из домов в Коммунистическом переулке Серпухова.

Неизвестно, почему молодой человек оказался на улице без одежды, и зачем он забрался на козырек подъезда. Жители окрестных домов теперь строят догадки в социальных сетях. По одной из версий, выпивший «нудист» отправился курить, но кто-то закрыл окно. Другие считают, что герой ролика порывался к кому-то в гости, а его внешний вид и неожиданное появление посреди ночи должны были произвести неизгладимое впечатление.

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