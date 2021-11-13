Психолог Алена Никольская — человек, который может найти пару любому, уверена, что для счастливых отношений необходимо следовать простым советам. Хотя бы один раз в жизни, но любая женщина задается вопросом, как сделать так, чтобы мужчина меня не бросил, чтобы не ушел к другой. А вот так:

1. Принимайте своего мужчину — он не изменится

Не думайте, что вы сможете жить с ним и игнорировать то, что вам не нравится в нем. Если что-то страшно бесит, лучше сразу заканчивайте эти отношения. Не надо рожать детей, выходить замуж, а потом мучиться в браке. Если вы думаете, что мужчина изменится, вы сильно ошибаетесь — люди в принципиальных вещах не меняются. Бывает, конечно, но лишь в тех случаях, когда они сами принимают решение измениться. Вы изменить его не сможете.

Получается, только если вам этот мужчина нравится и вы готовы с ним жить, вы принимаете его и разделяете его ценности, принимайте его полностью. Со всеми плюсами и минусами.

2. Будьте искренне благодарны

Мужчины бросают женщин, если последние не умеют искренне благодарить за то, что он сделал. Если вы сейчас в отношениях, возьмите ручку и бумажку и напишите, за что вы благодарны своему мужчине. Но пишите не «спасибо за то, что я такая счастливая», — это мусор и ерунда. Напишите конкретные вещи. К примеру, когда вам было плохо в такой-то и такой ситуации, он к вам подошел и сказал нужное слово. «Спасибо тебе за наших общих детей». «Спасибо тебе за то, что можешь принимать меня». «За то, что любишь моих родных и близких». Этот список должен быть максимально полным. Выпишите все, за что вы благодарны своему мужчине. И говорите об этом своему мужчине как можно чаще.

Если вы не говорите слова благодарности, он не почувствует реализации, не почувствует, что делает для вас что-то значимое. Каждый человек хочет, чтобы ему сказали спасибо.

3. Дайте внимание мужчине

Мужчины бросают своих женщин из-за недостатка внимания. Внимание каждый принимает по-своему: для одних это вовремя сказанное слово, для других — совместно проведенное время иди сделанный сюрприз. Не важно, большой или маленький — какой-то подарок, который мы принимаем и понимаем, что он сделан от чистого сердца. Внимание для мужчины очень важно.

4. Дайте ему любовь

Речь идет не только о сексе, который также очень важен в паре. Нужно еще и ощущение, что тебя любят и принимают безоговорочно, безо всяких условий. Когда мужчина уходит из дома, чтобы привести в эту пещеру мамонта, он знает, что когда вернется домой, его будут ждать. И вы его примете любым.

5. Верьте в мужчину

Когда вы не говорите: «Ну, вот! В очередной раз ты опять …» — таким образом вы подрезаете ему крылья. Мужчина просто не чувствует, что вы в него верите. И если мужчина чувствует, что любимая женщина в него не верит, и при этом он еще и не очень уверен в себе сам, он не сможет двигаться к своим целям. И если это так, он бросает свою женщину.

6. Восхищайтесь мужчиной

Каждому человеку важно чувствовать свою значимость. Каждому человеку нужно, чтобы его ценили и периодически говорили ему, какой он молодец. Возможно, ваш любимый очень умный и интересный собеседник. Возможно, он очень мужественный и трудолюбивый или супергерой в сексе, — существует огромное количество вещей, которыми можно восхититься. Вот и вы не восхищайтесь молча. Говорите об этом. И тогда мужчина вас никогда не бросит.

7. Дайте возможность быть лидером

Дайте возможность мужчине проявить свои лидерские качества. Помните, что мужчина это голова — это 100%, а вы — шея. Куда вы повернете, туда и посмотрит голова. Вы должны всегда позволять мужчине знать, что именно он принимает решение.

Никогда не соревнуйтесь с мужчинами, так вы переходите на их поле и превращаетесь из женщины, к ногам которой бросают цветы, в мужчину, забирая лидерские функции. В таком случае нечего даже рассчитывать, что он будет с вами.

8. Не обесценивайте мужчину

Если вы не даете мужчине почувствовать его значимость, вы его обесцениваете. Дайте мужчине понять, что он самый важный и главный человек в вашей жизни и в жизни вашего ближайшего окружения. Чаще говорите о мужчине своим друзьям и подругам, чтобы он это слышал, — как вам с ним повезло. Я уверена, вам всегда есть что сказать о человеке, который с вами рядом. Поднимайте его значимость!