Российская вакцина от ВПЧ появится в медучреждениях в сентябре

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Первые 30 тысяч доз уже подготовили, а позже производство хотят увеличить в разы.

Российская вакцина от ВПЧ поступит в медучреждения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Российская вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) поступит в медицинские учреждения в конце сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя.

Первая партия будет небольшой — 30 тысяч доз. Ее начнут поставлять в медучреждения уже в конце этого месяца.

Производство вакцины полного цикла запустили в октябре 2025 года на биомедицинском комплексе в Кировской области.

На этом планы производителя не заканчиваются. В 2027 году в Кировской области собираются открыть еще один участок для выпуска вакцины против ВПЧ. После этого производство рассчитывают серьезно увеличить — более трех миллионов доз в год.

На запуск проекта направили 7,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о создании в России теста, который помогает определить, устойчивы ли бактерии к антибиотикам. Набор реагентов уже зарегистрировали, а его регистрационное удостоверение действует бессрочно.

С его помощью специалисты могут обнаружить в биологическом материале ген mecA, который связан с устойчивостью бактерий к метициллину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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