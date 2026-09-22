Люксовые украшения и тайные схемы: новые детали дела Ирины Мудрой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 14 0

Бывшая замглавы офиса Владимира Зеленского жаловалась что не могла указать в декларации драгоценности Bulgari.

Мудрая пыталась скрыть покупку люксовых украшений

Фото: Mark Schiefelbein/ТАСС

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Следствие изучает происхождение люксовых украшений Ирины Мудрой

Бывшая заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая является фигуранткой дела об отмывании денег, обсуждала с экс-депутатом Верховной рады Максимом Микитасем способы скрыть люксовые украшения от официального декларирования. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на материалы уголовного производства и аудиозаписи, ранее опубликованные журналистом Владимиром Бойко.

В разговорах Мудрая и Микитась обсуждали варианты, как объяснить происхождение дорогих ювелирных изделий. Согласно публикации, среди возможных способов назывались оформление украшений как подделок, заявление о временном пользовании чужими вещами, а также фиктивная продажа имущества родственникам для создания видимости законного происхождения средств.

Как утверждает издание, на записях Мудрая также говорит о необходимости объяснить появление у нее украшения бренда Bulgari, в котором она ранее появлялась на публике. Бывшая чиновница выражала опасения из-за возможной реакции, если станет известно о приобретении предмета роскоши в период боевых действий.

Мудрая находится под стражей с конца августа. Она является фигуранткой дела об отмывании средств. Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины оставил без изменений меру пресечения Ирине Мудрой. Адвокаты бывшей чиновницы просили снизить сумму залога до пяти миллионов гривен или заменить арест на личное обязательство. Прокуратура, в свою очередь, требовала увеличить размер залога до 150 миллионов гривен.

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