«Меня не ищите»: пенсионерка пыталась сама выбраться из тайги

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Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

Женщину обнаружили на четвертые сутки после исчезновения.

Пенсионерка надеялась сама выйти из тайги в Иркутске

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Пенсионерка надеялась самостоятельно выйти из тайги в Иркутской области

Пенсионерка, заблудившаяся в тайге Иркутской области, была уверена, что сможет самостоятельно найти дорогу домой. Об этом 5-tv.ru сообщил ее родственник Александр Осипов.

Женщина отправилась за ягодами в лес неподалеку от села Новолетники, но в назначенное время не вернулась. Беспокоиться первыми начали ее соседи.

«Она периодически отзванивалась, говорила: „Меня не ищите, я сама выйду“. Она у нас такая, настырная», — поделился Александр.

Когда связь с пенсионеркой прервалась, родственники отправились на поиски. Они кричали и стреляли в воздух, пытаясь подать сигнал. К операции присоединились сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители, передвигавшиеся на болотоходах и вездеходах.

В лесу поисковики обнаружили сломанные ветки черемухи, через которые мог пробираться медведь. Работу также осложняли заболоченная местность, дождь и ночные заморозки.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пенсионерку нашли живой на четвертые сутки. Ее заметили участники поисковой группы на вездеходе. Женщина питалась клюквой, пила найденную воду, а также видела и слышала диких животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Меня не ищите»: пенсионерка пыталась сама выбраться из тайги

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