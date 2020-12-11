Весна характерна не только романтическими мыслями, но и вполне приземленными бытовыми проблемами. Наиболее распространенные из них связаны со слякотью и грязью, которые неизбежно появляются при таянии снега. И если беды вроде испачканной обуви решаются легко, то застрявшие в «растаявшей» дороге автомобили — сложности уже серьезные. Многие автолюбители полагают, что без посторонней помощи в такой ситуации не справиться — но 5-tv.ru знает простой и надежный способ, который быстро вызволит вас из беды!

К слову, особенных затрат на дорожный лайфхак тоже не потребуется — нужны всего лишь прочная веревка и доска. Правда, к доске есть определенные требования — она должна быть в два раза длиннее, чем ширина колеса вашего «железного коня». Крепкой веревкой привяжите доску к одному из ведущих колес — для этого можно продеть концы веревки через отверстия в диске. Экипируйте таким же образом и второе колесо. Спасительная конструкция готова!

Теперь садитесь в увязший в колее автомобиль и слегка давите на педаль газа. Машина медленно поедет вперед, а привязанная к колесу доска станет своего рода опорой для нее. Учитывайте, что на дощечку ляжет значительный вес — тонкая и узкая деревяшка, а тем более фанера для этого способа не подойдут. Подходящие заготовки можно найти или сделать самостоятельно заранее и на всякий случай возить с собой в багажнике. Много места они не займут, а в критической ситуации очень выручат.

Спасение автомобиля — дело не всегда быстрое. Если, вызволяя свою «ласточку» из грязи, вы успеете простыть — воспользуйтесь лайфхаком Пятого канала по экспресс-лечению насморка. У простуды не останется ни одного шанса!