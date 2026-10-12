Убийцы техники: какие привычки сокращают срок службы бытовых приборов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Привычные действия при использовании домашних устройств могут обернуться дорогостоящим ремонтом и незапланированными расходами.

Почему бытовая техника выходит из строя раньше времени

Фото: www.globallookpress.com/Science Museum

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Забитые фильтры и накипь могут привести к поломке бытовой техники

Срок службы бытовой техники может сокращаться не только из-за производственных дефектов. Неправильная эксплуатация и отсутствие регулярного ухода также создают дополнительную нагрузку на устройства. Об этом Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета инструментов Александра Чихринова.

Одной из распространенных проблем стиральных машин специалист назвала перегрузку барабана. Из-за слишком большого количества белья повышается нагрузка на мотор и подшипники. Избыток моющего средства также может привести к появлению налета, неприятного запаха и плесени. Фильтр сливного насоса рекомендуется очищать раз в два-три месяца.

Для чайников и кофемашин опасна накипь. Она ухудшает передачу тепла, из-за чего трубчатый электронагреватель (ТЭН) работает с большей нагрузкой и быстрее изнашивается. Чайники, по словам эксперта, стоит очищать раз в один-три месяца с учетом жесткости воды, а в кофемашинах не пропускать промывочные циклы.

Холодильнику может навредить горячая еда: из-за нее компрессор дольше работает. Пыль на конденсаторе также мешает отводу тепла. Решетку рекомендуется очищать примерно раз в полгода, а между холодильником и стеной оставлять зазор в пять-десять сантиметров.

Пылесосу вредят забитые фильтры и переполненный мешок. Кроме того, не стоит собирать им монеты, скрепки и другой крупный твердый мусор, который способен повредить крыльчатку.

Фильтры кондиционера желательно очищать каждые две-четыре недели в период активной эксплуатации. Внешний блок необходимо освобождать от листьев, пуха и грязи, а примерно раз в год проводить его профессиональную очистку.

По словам Чихриновой, для ухода лучше использовать рекомендованные производителем средства и расходники. О необходимости проверки техники могут свидетельствовать необычные звуки, вибрация, увеличение продолжительности работы или сильный нагрев корпуса. При появлении запаха гари или плавящегося пластика прибор следует немедленно отключить и обратиться к специалисту.

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