Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой — 72

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Ирина Дряхлова
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Живая легенда, «женщина, которая поет», скандалистка и икона стиля, превратившая черный балахон в свою визитную карточку — Алла Пугачева отмечает 72-летие.

Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Серебряков, РИА Новости / Рудольф Алфимов, Instagram @alla_orfey, globallookpress.com

Алла Пугачева более 40 лет — звезда № 1 в стране. Последняя народная артистка СССР родилась в провинциальном городе, но достигла мировых высот. В ее репертуар входят более полутысячи песен на различных языках.

Мужья, дети, семья

Алле Пугачевой приписывают несчетное количество романов. Только официальных браков у Примадонны было пять. Дважды она венчалась. О первом венчании с Филиппом Киркоровым сожалеет.

Первым официальным супругом Примадонны стал цирковой артист Миколас Орбакас. В браке родилась первая дочь — певица Кристина Орбакайте. Затем последовали браки с концертным директором и продюсером Евгением Болдиным, а также продюсером Александром Стефановичем.

Скандальной славы Пугачевой прибавил брак с певцом Филиппом Киркоровым, который был всего на несколько лет старше ее дочери. Их союз продлился 10 лет. Ради Киркорова Пугачева на три года бросала сцену, но семейной идиллии так и не получилось достичь. Со всеми своими бывшими мужьями Пугачева поддерживает добрые отношения, оставляя свою скандальность исключительно для страждущей публики.

В 2011-м Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. Юморист и телеведущий младше своей жены на 27 лет. Пара воспитывает близнецов Гарри и Лизу, которых родила им суррогатная мать.

У Пугачевой очень большая семья. У Кристины Орбакайте трое детей. Старший сын — от брака с певцом Владимиром Пресняковым-младшим — Никита Пресняков летом 2017-го женился на девушке, далекой от шоу-бизнеса, — Алене Красновой. За пышной свадьбой наблюдала вся страна. В том числе и из-за Пугачевой в числе гостей.

Фото: globallookpress.com

Особое место в жизни Аллы Пугачевой занимает еще один мужчина — Борис Горбонос. Это ее же псевдоним — имя композитора, под которым Алла Пугачева в начале своей карьеры выпустила несколько своих песен, среди которых «Женщина, которая поет». Как признается сама Пугачева, она хотела получить честную реакцию публики. От природы стеснительная во время интервью певица часто рассказывает, что ее «сделала» сцена. А маска сильной женщины — это лишь от неуверенности в себе.

Законодательница моды

В 90-е каждая начинающая звезда старалась быть похожей на Пугачеву. Однако у самой артистки выбора в одежде практически не было. С самого детства она могла носить только черную одежду, а когда, например, надевала цветное платье, ей становилось физически плохо: кружилась голова, выступал пот. Эту особенность Пугачева превратила в свой фирменный стиль — она стала носить свои черные вещи так, чтобы все думали, будто у нее полно всего, но она просто не хочет одеваться по-другому. Изображать богатую, счастливую и взбалмошную на сцене было первой главной ролью Аллы Пугачевой.

Фото: globallookpress.com

Творчество

Бывший супруг Аллы Пугачевой продюсер Александр Стефанович помог создать ей образ «сильной женщины, плачущей у окна». Когда все в Советском союзе пели про любовь и единство, Пугачева пела о несчастной женской доле, о том, как быть сильной и слабой одновременно. И это, вкупе с сильным голосом, сделало ее звездой № 1. Женщина в теле с щербинкой между зубов стала королевой сцены и секс-символом страны.

Дискография певицы насчитывает свыше ста сольных пластинок, CD- и DVD-дисков, включая: 17 номерных альбомов, 34 сингла и 25 «компиляций» и сборников. При этом слава певицы ушла далеко за пределы России и стран бывшего СССР. Альбомы издавались в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Чехословакии и Болгарии. Общее количество проданных дисков — около 250 миллионов экземпляров.

Фото: globallookpress.com

В свои 72 года Алла Пугачева продолжает оставаться одной из самых востребованных певиц современности. А за ее жизнью следит вся страны - на ее Instagram подписаны свыше 2,5 миллионов человек.

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