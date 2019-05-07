Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица. Теперь в американской звезде едва ли можно разглядеть черты той озорной девчонки, чьи песни и клипы были популярны в большинстве стран мира.

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На фото 37-летняя артистка со спутавшимися длинными волосами выглядит потолстевшей, но это все исправимо. Главное, что обращает на себя внимание, это выражение ее глаз — впечатление такое, будто она пребывает в прострации и вообще плохо соображает, где находится.

Фанаты певицы пришли в ужас от увиденного и наперебой стали желать ей скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс не вынесла переживаний из-за тяжелого недуга отца, и снова оказалась в психиатрической больнице.