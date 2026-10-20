«Большая честь»: Басков ответил на телеграмму Путина

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 14 0

Народный артист поблагодарил президента за поздравление с днем рождения.

Басков поблагодарил Путина за поздравление

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Басков поблагодарил Путина за поздравление с днем рождения

Народный артист России Николай Басков 20 октября выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поздравление с днем рождения. Ранее глава государства направил певцу соответствующую телеграмму.

«Примите мою искреннюю благодарность за Ваше теплое поздравление с моим юбилеем. Для меня и моей семьи Ваше внимание — большая честь и высокая оценка прожитых лет и достижений», — написал артист в соцсети Instagram*.

В своем обращении Басков пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в ответственной деятельности на благо страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил народного артиста РФ Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что награда присуждена за заслуги в области культуры и искусства, а также за плодотворную работу на протяжении многих лет. Новая награда стала очередным признанием многолетней творческой деятельности певца.

Звание народного артиста России Басков получил в 2009 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
 

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