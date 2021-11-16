Как надолго сохранить красоту и свежесть цветов в вазе

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Алиса Маркова
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Существует несколько простых правил, которые позволят вашим цветам долго радовать ваш взор.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

У цветов, как и у всех живых существ, бывают сложные взаимоотношения друг с другом. Настолько, что в одной вазе они не уживаются.

«Чайная роза, например, очень плохо переносит соседство с темно-бордовыми розами. С чем это точно связано, я сказать не могу, но на практике это действительно так», — рассказывает преподаватель школы флористики Анастасия Бахтугараева.

Растения могут подавлять друг друга на химическом и физическом уровнях. В первом случае речь идет о взаимодействии корневых систем, во втором — о совместном нахождении в вазе.

«Например, гиацинты и нарциссы — это луковичные растения. Их клеточки насыщены слизью, поскольку для них важно, чтобы влага держалась как можно дольше. Когда мы ставим их в воду, вся слизь опускается на дно вазы. Если рядом стоят розы или хризантемы, им это вредит, — объяснила директор школы флористов Алла Соколова.

Выпуская в воду слизь или молочко, «вредитель» как бы перекрывает своему соседу кислород. Между тем человек тоже может «остановить дыхание» цветку. Если букет долгое время не стоит в воде, стебли окутывают воздушные пузыри. Именно по этой причине их нужно обязательно подрезать перед помещением в вазу.

Еще одно важное правило — нельзя сочетать растения с разным сроком жизни. Ведь что может быть печальнее зрелища, когда увядшие цветы стоят рядом с цветущими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как без особого труда смастерить систему полива комнатных растений.

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