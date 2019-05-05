Очевидцы сообщили о стрельбе в московском ТЦ

Неадекватный мужчина устроил стрельбу в ТЦ «Тайнинский» на северо-востоке Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщили очевидцы.

По их словам, нетрезвый посетитель торгового центра на Тайнинской улице сначала произвел три выстрела из газового или травматического пистолета внутри здания, а затем еще шесть на улице. Стрельба была хаотичная, а сам мужчина вел себя неадекватно — отметили свидетели инцидента. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте со стрельбой на Урале с участием мужчины, похожего на депутата Госдумы Дмитрия Ионина.