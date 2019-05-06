Звезда скандальных российских ток-шоу Диана Шурыгина всерьез подалась в Instagram-психологи. Подтверждение тому — недавний пост, который 19-летняя девушка посвятила семейной жизни.

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В конце 2017 года она вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина. Судя по всему, прожив в браке полтора года, Шурыгина пришла к выводу, что самое время делиться с подписчиками опытом.

«Брак, как и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать на самотек. Над отношениями нужно работать!» — призывает звезда ток-шоу.

При этом для публикации известная скандалистка выбрала совместное фото с супругом, на котором она полураздета.

«Придумай свое!» — высказался один из пользователей, намекнув, что автором данного поста является явно не сама Диана Шурыгина.

«Зря ты такие фото выкладываешь», — добавил другой.

«Зачем такой контент выкладывать в интернет?! Мир, ты сошел с ума», — не сдержался еще один юзер.

Однако все же нашлись и те, кто оценил «урок» от Шурыгиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможном аборте Дианы Шурыгиной.