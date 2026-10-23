«Идем в операционную»: Бари Алибасов вышел на связь из больницы
Ранее стало известно о проблемах музыканта со здоровьем.
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Instagram*/alibasov_nana; 5-tv.ru
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Опубликованы кадры с Бари Алибасовым, который готовится к операции на глаза
Заслуженный артист России Бари Алибасов готовится к операции на глаза. В соцсетях он опубликовал кадры, на которых продемонстрировал бодрый настрой перед хирургическим вмешательством.
«Идем в операционную», — говорит женщина за кадром, предположительно, супруга музыканта Елена Калинина.
«Товарищи, друзья, мы вас любим!», — сказал сам артист, сопроводив слова энергичным жестом.
Ранее солист группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что 79-летний Алибасов не появляется на людях из-за проблем со здоровьем — в частности, Бари Каримович страдает от катаракты. Тогда же стало известно о предстоящей операции на глаза.
Помимо этого, Алибасову приходится использовать слуховой аппарат. Проблемы со слухом начались у него еще много лет назад, во время работы в рок-группе «Интеграл». Кроме того, из-за проблем со спиной он ходит с тросточкой.
Политов и другие члены группы поддерживают связь с Алибасовым, видятся и разговаривают по телефону, особенно часто — в праздники.
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