«Идем в операционную»: Бари Алибасов вышел на связь из больницы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Ранее стало известно о проблемах музыканта со здоровьем.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Instagram*/alibasov_nana; 5-tv.ru

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Опубликованы кадры с Бари Алибасовым, который готовится к операции на глаза

Заслуженный артист России Бари Алибасов готовится к операции на глаза. В соцсетях он опубликовал кадры, на которых продемонстрировал бодрый настрой перед хирургическим вмешательством.

«Идем в операционную», — говорит женщина за кадром, предположительно, супруга музыканта Елена Калинина.

«Товарищи, друзья, мы вас любим!», — сказал сам артист, сопроводив слова энергичным жестом.

Ранее солист группы «На-На» Владимир Политов сообщил, что 79-летний Алибасов не появляется на людях из-за проблем со здоровьем — в частности, Бари Каримович страдает от катаракты. Тогда же стало известно о предстоящей операции на глаза.

Помимо этого, Алибасову приходится использовать слуховой аппарат. Проблемы со слухом начались у него еще много лет назад, во время работы в рок-группе «Интеграл». Кроме того, из-за проблем со спиной он ходит с тросточкой.

Политов и другие члены группы поддерживают связь с Алибасовым, видятся и разговаривают по телефону, особенно часто — в праздники.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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