В России предложили лечить домашних животных по полису ОМС

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Дарья Белова
Дарья Белова 15 0

Владельцы кошек и собак смогут экономить на ветеринарах, если инициативу поддержат.

В России предложили ввести ОМС для кошек и собак

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Владельцам домашних животных могут разрешить лечить питомцев по полису обязательного медицинского страхования. Об этом ТАСС заявил Евгений Машаров, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«По моему мнению, введение полиса ОМС для домашних питомцев поможет людям не влезать в непредвиденные долги, получать бесплатную и эффективную помощь в оказании медицинских услуг, повысит ответственность ветеринарных клиник за лечение каждого своего пациента», — высказался Машаров.

Еще одна задача — навести порядок в работе ветеринарных клиник. Машаров считает, что единая система позволит отслеживать стоимость услуг, проверять качество лечения и выявлять организации, которые работают недобросовестно.

Финансовые операции, как предполагается, будут проходить через электронный документооборот.

«При утверждении полиса снизится риск того, что домашних животных будут выбрасывать на улицу», — отметил Машаров.

Отдельно общественник предложил предусмотреть квоты на дорогостоящие операции для тяжело больных животных.

«Также есть шанс избавиться от приютов, так как бесплатное обследование — это большое подспорье для бездомных животных обрести новую семью», — добавил Машаров.

Пока речь идет только об инициативе. Чтобы запустить ветеринарное ОМС, необходимо существенно изменить действующее законодательство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах включить российскую вакцину от рака в программу ОМС. Предполагается, что расходы на лечение онкологических заболеваний с ее применением возьмет на себя государство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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