В России предложили лечить домашних животных по полису ОМС

Владельцы кошек и собак смогут экономить на ветеринарах, если инициативу поддержат.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Владельцам домашних животных могут разрешить лечить питомцев по полису обязательного медицинского страхования. Об этом ТАСС заявил Евгений Машаров, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
«По моему мнению, введение полиса ОМС для домашних питомцев поможет людям не влезать в непредвиденные долги, получать бесплатную и эффективную помощь в оказании медицинских услуг, повысит ответственность ветеринарных клиник за лечение каждого своего пациента», — высказался Машаров.
Еще одна задача — навести порядок в работе ветеринарных клиник. Машаров считает, что единая система позволит отслеживать стоимость услуг, проверять качество лечения и выявлять организации, которые работают недобросовестно.
Финансовые операции, как предполагается, будут проходить через электронный документооборот.
«При утверждении полиса снизится риск того, что домашних животных будут выбрасывать на улицу», — отметил Машаров.
Отдельно общественник предложил предусмотреть квоты на дорогостоящие операции для тяжело больных животных.
«Также есть шанс избавиться от приютов, так как бесплатное обследование — это большое подспорье для бездомных животных обрести новую семью», — добавил Машаров.
Пока речь идет только об инициативе. Чтобы запустить ветеринарное ОМС, необходимо существенно изменить действующее законодательство.
Ранее 5-tv.ru сообщал о планах включить российскую вакцину от рака в программу ОМС. Предполагается, что расходы на лечение онкологических заболеваний с ее применением возьмет на себя государство.
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