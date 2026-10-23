В России предложили лечить домашних животных по полису ОМС

Владельцам домашних животных могут разрешить лечить питомцев по полису обязательного медицинского страхования. Об этом ТАСС заявил Евгений Машаров, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«По моему мнению, введение полиса ОМС для домашних питомцев поможет людям не влезать в непредвиденные долги, получать бесплатную и эффективную помощь в оказании медицинских услуг, повысит ответственность ветеринарных клиник за лечение каждого своего пациента», — высказался Машаров.

Еще одна задача — навести порядок в работе ветеринарных клиник. Машаров считает, что единая система позволит отслеживать стоимость услуг, проверять качество лечения и выявлять организации, которые работают недобросовестно.

Финансовые операции, как предполагается, будут проходить через электронный документооборот.

«При утверждении полиса снизится риск того, что домашних животных будут выбрасывать на улицу», — отметил Машаров.

Отдельно общественник предложил предусмотреть квоты на дорогостоящие операции для тяжело больных животных.

«Также есть шанс избавиться от приютов, так как бесплатное обследование — это большое подспорье для бездомных животных обрести новую семью», — добавил Машаров.

Пока речь идет только об инициативе. Чтобы запустить ветеринарное ОМС, необходимо существенно изменить действующее законодательство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах включить российскую вакцину от рака в программу ОМС. Предполагается, что расходы на лечение онкологических заболеваний с ее применением возьмет на себя государство.

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