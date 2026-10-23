Австрия объявила четырех российских дипломатов в Вене персонами нон-грата

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Им предписано немедленно покинуть страну.

Австрия объявила российских дипломатов персонами нон-грата

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

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Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов. Об этом сообщил австрийский журнал Profil.

По данным издания, решение приняла министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. Четверым аккредитованным российским дипломатам предписано немедленно покинуть территорию страны.

«Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер решила выслать из страны четырех российских дипломатов. Они должны немедленно покинуть Австрию», — говорится в материале.

По информации журнала, все четверо уже давно находятся в поле зрения австрийских властей и числятся во внутренних списках спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия решила выслать десять российских дипломатов. Заместитель премьер-министра страны Анита Орбан заявила, что сотрудники российской миссии якобы занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

Какие именно действия стали причиной решения, она не уточнила. Срок, до которого дипломаты должны покинуть Венгрию, также не назывался. При этом Орбан подчеркнула, что высылка не означает прекращения дипломатических отношений с Россией.

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