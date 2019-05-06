Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

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В настоящее время штаб избранного президента Украины занимается разработкой стратегии внешней политики.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @zelenskiy_official

Администрация избранного президента Украины Владимира Зеленского поддерживает курс предыдущего руководства страны. Об этом заявил председатель штаба Зеленского Сятослав Юраш.

По словам Юраша, курс, взятый предыдущим президентом Незалежной, «на Евроатлантику», (вступление страны в НАТО и Евросоюз — Прим. ред.) команда Зеленского намерена продолжать. Об этом представитель Зеленского заявил в эфире украинского телеканала NewsOne, сообщает URA.RU.

Юраш отметил, что сейчас команда Владимира Зеленского занимается разработкой стратегии внешней политики, которую он намерен избрать в первые сто дней после вступления в должность. Анонсировать какие-либо тезисы представитель штаба Зеленского не стал.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз астролога, который уверен — Зеленскому нельзя вступать в должность 19 мая, когда назначена официальная инаугурация избранного президента Украины.

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