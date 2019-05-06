Депутат Рады призвал «обезлюдить» Донбасс

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал «вытянуть» с Донбасса все трудовые силы, чтобы как можно быстрее «обезлюдить» восток Украины, сообщает портал Politeka со ссылкой на заявление народного избранника от партии «Самопомощь».
При этом Семченко заявил, что в его так называемом предложении нет «ничего геноцидного» и привел в «пример» Россию, власти которой, по его мнению, якобы осуществляют подобные действия на территориях самопровозглашенных республик.
Власти Незалежной должны показать покинувшим территории ДНР и ЛНР людям, что они «нужны Украине». А вот тех, кто получил российский паспорт, нужно лишить и вовсе гражданства, считает Семен Семченко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ДНР разбили украинских диверсантов, которые пытались пробраться на подконтрольную им территорию к югу от Донецка.