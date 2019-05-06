Депутат Рады призвал «обезлюдить» Донбасс

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал «вытянуть» с Донбасса все трудовые силы, чтобы как можно быстрее «обезлюдить» восток Украины, сообщает портал Politeka со ссылкой на заявление народного избранника от партии «Самопомощь».

При этом Семченко заявил, что в его так называемом предложении нет «ничего геноцидного» и привел в «пример» Россию, власти которой, по его мнению, якобы осуществляют подобные действия на территориях самопровозглашенных республик.

«Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан», — сказал депутат.

Власти Незалежной должны показать покинувшим территории ДНР и ЛНР людям, что они «нужны Украине». А вот тех, кто получил российский паспорт, нужно лишить и вовсе гражданства, считает Семен Семченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ДНР разбили украинских диверсантов, которые пытались пробраться на подконтрольную им территорию к югу от Донецка.