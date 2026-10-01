«Тут диктатура»: Путин пошутил о попытке модератора прервать вопрос участника сессии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

У Международного дискуссионного клуба «Валдай» свои традиции.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Тема:
Валдай

Путин пошутил о диктатуре на «Валдае»

Президент России Владимир Путин пошутил о диктатуре, царящей на ежегодном заседания XXIII Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом он заявил во время пленарной сессии.

Участник из Нью-Дели Арвинд Гупта начал задавать президенту несколько вопросов. В частности, он поинтересовался развитием отношений России и Индии, международным транспортным коридором «Север — Юг» и Восточным морским коридором между Ченнаи и Владивостоком.

«Вы также говорили про Восточный морской коридор, который бы соединил Ченнаи с Владивостоком. Какие подвижки в этом проекте?» — спросил Гупта.

После этого модератор пленарной сессии Федор Лукьянов попросил участника остановиться.

«Простите, довольно, хватит», — сказал Лукьянов по-английски.

Путин после этого с улыбкой вмешался в разговор.

«Давайте дальше. Тут диктатура! Дайте (завершить вопрос.- Прим. ред.)», — сказал президент, вызвав смех участников мероприятия.

«Слава Богу, у нас свои традиции», — ответил Лукьянов.

После этого Гупта поблагодарил президента, а Путин добавил: «Я все равно отвечу коротко». Это также вызвало смех в зале.

Ранее в ходе пленарной сессии Владимир Путин отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди очень заинтересован в прекращении конфликта на Украине. По словам российского лидера, у него есть очень хорошие идеи, направленные на поиск взаимоприемлемых решений.

Путин назвал Моди одним из тех мировых лидеров, кто постоянно ставят вопрос и задаются вопросами о прекращении конфликта на Украине.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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