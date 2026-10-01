Путин: армия России за сентябрь освободила 1301 квадратный километр в зоне СВО

Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Только за сентябрь российские военные взяли под контроль 1301 квадратный километр территории в зоне специальной военной операции. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам главы государства, ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно, а темпы продвижения российских войск увеличиваются
«Ситуация там, на линии боевого соприкосновения, развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в два с половиной раза больше, чем в предыдущие месяцы», — сказал Путин.
О Международном дискуссионном клубе «Валдай»
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»
Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.
С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.
С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 1 окт
- «Постоянно разворовывают»: Путин о том, куда уходят деньги западных спонсоров Украины
- 1 окт
- «Тут диктатура»: Путин пошутил о попытке модератора прервать вопрос участника сессии
- 1 окт
- «Не заработать или украсть»: Путин о причинах сотрудничества России и Африки
- 1 окт
- «Сами не проводят»»: Путин о попытках Украины сорвать выборы в РФ
- 1 окт
- «Пользуюсь администрацией»: Путин рассказал, чем заменяет нейросети
- 1 окт
- Путин заявил о непростых для Киева и Европы условиях Минских соглашений
- 1 окт
- Пройдем сложности: Путин о ситуации в российской экономике
- 1 окт
- «Есть ли смысл цепляться?»: Путин о судьбе оставшихся территорий ДНР
- 1 окт
- «Недопустимо»: Путин о трате прибыли с российских активов в Европе на военные нужды
- 1 окт
- «Закончится провалом»: Путин о попытках создания нового железного занавеса
Читайте также
83%
Нашли ошибку?