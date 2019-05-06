«Тащу и бью. Дорого. Интим»: Максим Виторган опубликовал фото с испанского пляжа

Супруг Ксении Собчак, актер Максим Виторган разместил на своей странице Instagram шутливый пост, который развеселил его поклонников. Звезда российского кинематографа выложил в своем микроблоге серию фотографий, на которых в компании других мужчин играет в волейбол на испанском пляже. На кадрах артист запечатлен в момент броска.

«Тащу и бью. Дорого. Интим. Без посредников», — написал Виторган под публикацией.

Подписчики актера оценили его юмор. Многие пользователи признались в комментариях, что любят кинозвезду за его шутки.

«Люблю ваш юмор!»

«Настоящий мужчина, искренний, смелый, с чувством юмора!»

«А вы, батюшка, меня улыбаете», — отметили фанаты.

Другие были впечатлены игрой Виторгана и похвалили его за активный образ жизни.

«Вот это крутой отпуск!»

«Настоящий мужчина!»

«Максим, правильный спорт», — написали фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кто оставил нелестные комментарии под фотографиями. Глядя на актера в футболке и шортах, некоторые пришли к выводу, что ему пора худеть.

«Макс, нужно похудать чуток», — дал совет один из подписчиков.

Hfytt 5-tv.ru сообщал, что поклонники Виторгана подозревают, что актер уехал в отпуск вместе с Собчак.