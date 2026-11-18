Си Цзиньпин сравнил отношения России и Китая с кораблем, способным выдержать бур

Отношения России и Китая остаются устойчивыми на фоне перемен в мире и имеют потенциал для дальнейшего развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

«Под нашим с Вами твердым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижными, как корабль при любых невзгодах и бурях», — сказал председатель КНР.

Путин сказал, что искренне рад встрече, и отметил, что сотрудничество двух стран продолжает развиваться на благо их народов. В качестве примера он привел рост взаимного туристического потока после введения безвизового режима по инициативе Пекина. По словам российского президента, Москва и Пекин также продолжают координировать свои позиции на международной арене.

Саммит АТЭС проходит 18–19 ноября. Его участники обсуждают международную торговлю, региональную экономическую интеграцию, инвестиции, цифровизацию и инновации. Китай председательствует в объединении в третий раз. Среди задач, на которых Пекин планирует сосредоточиться, — снижение торговых барьеров и развитие цифровой экономики.

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