Евгений Мещеряков призвал не заправлять новогодние салаты заранее

Даже любимые новогодние салаты могут разочаровать гостей, если их неправильно подать. О шести типичных ошибках, из-за которых блюда теряют вкус и привлекательный вид, в интервью Life.ru рассказал шеф-повар Евгений Мещеряков.

Эксперт советует подавать салаты с майонезом охлажденными, поскольку так они не испортятся. По его словам, оптимальная температура для таких блюд составляет 8-14 градусов. При ней вкус получается ярким, а слои салата не расплываются.

Если блюда слишком теплые, они могут навредить здоровью. Но и чересчур холодными не следует подавать — продукты не раскроют свой вкус и аромат. Он отметил, что ГОСТ как раз рекомендует держать салаты в прохладе.

Говоря об частых ошибках, Мещеряков в первую очередь упомянул раннюю заправку блюда майонезом. Повар рекомендует не готовит салаты впрок и добавлять ингредиент в оливье перед самой подачей.

Еще одна частая проблема — держать салат по несколько часов на столе. Он отметил, что в таком случае лучше не рисковать и подавать блюдо порциями, а остальное — убрать в холодильник.

Вместо большого общего таза специалист советует раскладывать блюда в стаканы или формировать аккуратные порции с помощью кольца. По его словам, это позволит сохранить нужную температуру салата.

Он также перечислил нюансы для отдельных салатов. Например, в «Мимозу» не стоит класть слишком много майонеза, а лучше сделать тонкие слои, при этом желток необходимо протереть через сито. Для селедки под шубой важно отжать свеклу, считает повар.

Мещеряков добавил, что увлекаться украшениями не стоит: майонезные сетки и горы зелени только отвлекают. Чтобы сделать салат более нарядным, достаточно одного или двух декоративных акцентов.

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