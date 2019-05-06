«Куда делась грудь?»: Поклонники Каменских раскритиковали ее фото в бикини

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских часто балует своих поклонников соблазнительными фотографиями в бикини и нижнем белье. Безупречные формы светской дивы всегда приводили поклонников в восторг и вызывали зависть у поклонниц. Однако в последнее время в адрес артистки стало поступать все больше критики. Злопыхатели находят изъяны и в фигуре певицы, и в ее макияже, и даже в самой композиции снимков.

В субботу, 4 мая, Каменских опубликовала в Instagram очередное откровенное фото с отдыха в Турции. Звезда продемонстрировала фигуру в полный рост в черном бикини.

Instagram @kamenskux

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Впрочем, фанаты эротичное фото не оценили. Они оставили шквал негативных комментариев, в которых осудили исполнительницу за ее любовь к «горячим» фотосессиям. Некоторые, в свою очередь, отметили, что Каменских не помешало бы поработать над своей фигурой.

«Анастасия, куда делась Ваша грудь?»

«Грудь куда делась, сдулась?»

«Каменских всегда голышом бегает»

«А где грудь четвертого размера, как раньше была?»

«На мой взгляд, фигура так себе». — поделились мнением пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Насти Каменских заподозрили ее в беременности.