Гороскоп на 6 мая: Львы, услышьте свою интуицию!

Когда мы ложимся в кровать, мы просто засыпаем или же переходим в другие сферы, оставляя наши тела? Водолеи, вы всегда были очарованы таинственным миром грез. Продолжайте углубляться в подсознание. Львы, вы посреди духовного пробуждения. Обратите внимание на сообщения, которые вы получаете от мудреца, находящегося внутри вас.

Овен — гороскоп на сегодня, 6 мая

Радость и изобилие — это то, что вам нужно. Однако то, чего вы желаете больше всего, может, хоть и временно, но уклониться от вас. Это как ситуация «один шаг вперед, два шага назад». Подумайте о том, чему вас учит космическое танго, и вы поймете, что терпение действительно является добродетелью.

Космический совет: на время прекратите гнаться за богатством.

Телец — гороскоп на сегодня, 6 мая

Сегодня точно ваш день. Радость, смех и горстка сюрпризов обещают быть вашими постоянными спутниками. Оставайтесь открытыми, Тельцы. Позвольте себе испытать магию в любой момент. Это время также подходит для укрепления ваших связей с близкими людьми. Пригласите их, например, на ужин, либо просто поинтересуйтесь делами.

Космический совет: оставайтесь открытыми.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 6 мая

Как только вы отбросите сопротивление, все вокруг вас изменится. Мудрецы говорят: сначала разрешите конфликт внутри себя. Имея дело с другими, знайте, для чего вы работаете. Практика ненасильственного общения может стать ключом к восстановлению мира и гармонии.

Космический совет: прекратите общаться в повелительном тоне.

Рак — гороскоп на сегодня, 6 мая

У вас есть страсть к путешествиям, Раки. Спонтанность хороша для вас, но немного планирования еще никогда никому не вредило. Исследуя культуру и кухню, вы можете наткнуться на то, что вас глубоко заинтриговало. Разве вы не хотите добавить этот музей в свой маршрут? Есть ли у вас друг, который наслаждается выбросом адреналина так же, как и вы? Приготовьтесь к приключению, которое будет длиться всю жизнь.

Космический совет: начните планировать свои дела.

Лев — гороскоп на сегодня, 6 мая

Если вы убегали от своей дикой природы, то сейчас самое время вернуть себе свою же суть. Послушайте, что говорит ваша интуиция. Ваше «внутреннее чувство» — не что иное, как удар некого духовного наставника, который всегда освещает вам путь. Некоторые из вас могут даже почувствовать себя целителями. Практикуйте модальность, близкую вашему сердцу, и наблюдайте чудеса, которые разворачиваются.

Космический совет: воссоединитесь с диким собой.

Дева — гороскоп на сегодня, 6 мая

Девы, перемены — это хорошо. Это мост между вашей лучшей жизнью и тем, где вы сейчас находитесь. Так что не бойтесь рисковать. Найдите гармонию с темной стороной себя, вы точно сможете трансформироваться. Сосредоточьтесь в ближайшие дни на избавлении от лишнего багажа в виде эмоций, которые вас разрушают, и расслабьтесь.

Космический совет: не бойтесь противостоять самому себе.

Весы — гороскоп сегодня, 6 мая

Вот вам классика от Ошо, которая приведет вас к вашей внутренней богине: «Женщина, которой вы становитесь, будет стоить вам людей, отношений, пространства и материальных вещей». Выбирайте ее изо всех сил. Отпустите свое же представление о себе. Вы эволюционировали, как и ваша система убеждений.

Вам не нужно объяснять свои мотивы людям, которые не находятся на той же частоте, они не в силах вас осудить. Вещи, которые вы оставляете позади, не были с вами с самого начала.

Космический совет: сломайте свою систему убеждений.

Скорпион — гороскоп сегодня, 6 мая

Как говорили великие философы, лучшая любовь — это та, которая пробуждает душу и заставляет стремиться к большему. Та, которая зажигает огонь в наших сердцах, и приносит мир в наши дома. Будьте откровенны в этом путешествии с вашими возлюбленными, потому что «долго и счастливо» — не миф. Продолжайте «поливать» то, что у вас есть, и вы обнаружите, что результаты действительно бесценны.

Космический совет: «долго и счастливо» — не миф.

Стрелец — гороскоп сегодня, 6 мая

Примите временную природу всего. Охватите цикл жизни, смерти и возрождения. Это освободит вас от боли, которую вы испытываете в данный момент. Слово предупреждения: изменения, через которые вы проходите, будут представлять вам адом. Каждый раз, когда вы собираетесь сдаться, напоминайте себе о благословениях, которые ожидают вас на другой стороне этого перехода.

Космический совет: верьте, что боль, которую вы испытываете, — временная.

Козерог — гороскоп сегодня, 6 мая

Козероги, если вы не сделаете свое здоровье приоритетом, начнутся последствия. Что говорят вам боли? Есть части вашего тела, которые нуждаются в нежной любви и заботе. Обратитесь к целителю или врачу, которому вы доверяете. Могут ли невыпущенные вовремя эмоции усилить нагрузку на ваше физическое тело? Простите, забудьте и отпустите. Сдвиг произойдет, когда вы решите смотреть на все в жизни как на учебный урок.

Космический совет: простите, забудьте и отпустите.

Водолей — гороскоп сегодня, 6 мая

Когда мы ложимся в кровать, мы просто засыпаем или же переходим в другие сферы, оставляя наши тела? Водолеи, вы всегда были очарованы таинственным миром грез. Продолжайте углубляться в подсознание. Это поможет вам наметить свой путь к успеху.

Космический совет: ваши сны — вещие.

Рыбы — гороскоп сегодня, 6 мая

Все можно выяснить, когда вы с правильным человеком. Если на личном фронте что-то перевернулось, оставьте место для реального разговора. Приложите усилия, чтобы понять точку зрения друг друга и положить бальзам на раны, которые появляются на поверхности. Это может быть ключом к исцелению ваших отношений. Вселенная помогает вам.

Космический совет: доверьтесь Вселенной.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 мая.