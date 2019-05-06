Петербургские хирурги провели уникальную операцию по восстановлению подвижности пальцев рук

Петербругские хирурги — единственные в мире научились восстанавливать подвижность пальцев рук без скальпеля и сложных операций. Этим недугом страдают три процента населения Земли. Больные лишены возможности разгибать пальцы. Но после этой операции почти сразу могут пожать своим спасителям руки. Уникальную методику разработали хирурги группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», и она уже вызвала большой интерес у научных светил со всего мира. Они смогли наблюдать за работой своих коллег в режиме реального времени.

О хирурге с золотыми руками — Роман Ишмухаметов.

Вот уж точно — открытый прием. Кроме лечащего врача и пациентки в комнате еще сотня докторов. Это — не консилиум, а настоящий мастер-класс для коллег по лечению хронического заболевания.

— Не разгибаются пальцы. Как давно они у вас не разгибаются?

— На этой руке лет тридцать, а на этой — года три, наверное

Таких людей как Любовь Тазина, которые с трудом могут ответить на приветствие и пожать руку из-за того, что пальцы не получается разогнуть — в мире около двухсот пятидесяти миллионов. Патология названа в честь французского хирурга Гийома Дюпюитрена, который еще в начале девятнадцатого века описал эту болезнь.

«Тяжи, которые есть при контрактуре Дюпюитрена, они есть у любого здорового человека. Начинаются они от основания ладони и идут к каждому пальцу, проблема не в наличии тяжа, а в длине. Чем — короче тяж, тем меньше разгибается палец. А вот длину тяжа — регулирует ген, который нам достался от наших родственников», — объясняет руководитель центра хирургии кисти ММЦ «СОГАЗ» Андрей Жигало.

Разгибать пациентам ладонь врачи умеют достаточно давно. Но раньше больных ждала серьезная операция, наркоз, разрез тканей и долгое восстановление. Метод, который использует петербургский хирург Андреем Жигало, позволяет обойтись гораздо более щадящим вмешательством. Вместо скальпеля — тонкая игла от шприца.

Операция проводится под местной анестезией. И длится не больше двадцати минут. Пациент не чувствует никакой боли и уже на следующий день может вернуться к работе.

За кадрами операции прямо в момент ее проведения наблюдают коллеги Жигало со всего мира. Кто-то транслирует кадры из операционной в прямом эфир социальных сетей. Международный медицинский центр «СОГАЗ» в Петербурге — единственная в России клиника, где не просто проводятся уникальные операции, но и охотно делятся опытом с коллегами. Через минуту после окончания работы хирурга — пациентка сама, без посторонней помощи возвращается в палату.

— Почему именно здесь?

— Мне сказали, что здесь самые лучшие специалисты.

— Не обманули?

— Нет, конечно, гляньте, все раскрылось.

Любовь Владимировна до сегодняшнего дня, где только не лечилась. Даже за океан летала, но американские специалисты помочь не смогли. Это не удивительно, ведь даже хирург Вольфганг Вах — основатель международного общества врачей, которые борются с этой болезнью, доверил пару лет назад свои руки тоже петербургскому хирургу.

«Мы познакомились на предыдущей конференции, и другие участники конференции сказали, что Андрей очень хорош в этом деле. И поэтому я доверился ему. И очень доволен, и счастлив, что доверился ему», — рассказывает основатель международного общества контрактуры Дюпюинтрена Вольфганг Вах.

Уже второй раз в Северной столице собираются ведущие специалисты нашей страны и мира, чтобы поделиться своим опытом и обсудить результаты исследований. Именно на базе клиники «СОГАЗ» создан и активно развивается центр хирургии кисти, в котором используются самые современные методы лечения.

«Колесо изобрели давно, но классический автомобиль современный. Он каждый раз новый и каждый раз совершенствуется. Вот, наверное, методика, о которой мы говорим, — это модернизация и новый взгляд на классические схемы лечения, что позволяет без минимальной травматизации вернуть подвижность пальцев», — объясняет Андрей Жигало.

Имя Гийома Дюпюитрена, который еще в начале XIX века помог миллионам людей на земле не стать инвалидами и не лишится работы навсегда увековечено в названии диагноза.

Но врачи всего мира считают, что доктор достоин большего. Скульптор Александр Рожников, которому петербургские медики так же вернули подвижность рук, подготовил макет памятника одному врачу.

«Мы придумали на мой взгляд очень интересную и энергетически мощную деталь в этом помятнике. Мы хотим предложить медицинскому сообществу, которое собралось здесь — здесь 72 кисти человеческие. Выбрать 72 хирурга мирового уровня ныне работающих плодотворно. Мы бы сняли у каждого либо левую, либо правую кисть — слепок точный и здесь были бы реальные руки, реальных людей со всего мира. Представляете, какая энергетика у такого памятника могла бы быть», — рассказывает скульптор, заслуженный художник РФ, академик российской Академии художеств Александр Рожников.

Да и четверть миллиарда пациентов, едва ли будут возражать, против увековечивания памяти хирургов. И их по истине золотых рук, которые не просто дарят надежду на выздоровление, но и каждый день спасают тысячи жизней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как специалисты Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» вернули пациенту утраченные зубы за один день.