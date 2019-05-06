Губернатор Севастополя госпитализирован с аппендицитом

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с диагнозом «аппендицит». Об этом сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов. По его словам, градоначальник уже перенес операцию, которая прошла успешно. Сейчас Овсянников проходит необходимое лечение.

Дмитрий Овсянников стал временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 28 июля 2016 года после указа Владимира Путина. В сентябре 2017 года Овсянников одержал победу на прямых выборах губернатора и вступил в должность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Икера Касильяса госпитализировали с поля с сердечным приступом.