Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 прибыл в Одессу

Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 зашел в одесский морской порт утром в понедельник, 6 мая, сообщает сайт «Думская».

«HMS Echo вошел в акваторию Черного моря еще 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть ее до 10 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что британское судно-разведчик с 21 по 25 апреля находилось в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая в грузинском Батуми. По данным издания HMS Echo H87 простоит в Одессе до 9 мая.

HMS Echo H87 — гидрографическое и разведывательное судно. Его приняли на вооружение британского флота в марте 2003 года. Длина корабля составляет 91 метр, ширина — 17 метров, осадка 5,5 метров. Экипаж 72 человека. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов.

Британский HMS Echo H87 в недавнем прошлом уже заходил в одесский порт 19 декабря 2018 года.

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