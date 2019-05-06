Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 прибыл в Одессу

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Согласно договору о режиме черноморских проливов, корабль НАТО должен покинуть акваторию Черного моря до 10 мая.

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Фото, видео: Dumskaya.net

Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 зашел в одесский морской порт утром в понедельник, 6 мая, сообщает сайт «Думская».

«HMS Echo вошел в акваторию Черного моря еще 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть ее до 10 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что британское судно-разведчик с 21 по 25 апреля находилось в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая в грузинском Батуми. По данным издания HMS Echo H87 простоит в Одессе до 9 мая.

HMS Echo H87 — гидрографическое и разведывательное судно. Его приняли на вооружение британского флота в марте 2003 года. Длина корабля составляет 91 метр, ширина — 17 метров, осадка 5,5 метров. Экипаж 72 человека. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов.

Британский HMS Echo H87 в недавнем прошлом уже заходил в одесский порт 19 декабря 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море. Минные тральщики европейских стран во главе с датским фрегатом находятся у южных берегов Швеции.

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