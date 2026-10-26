Свиданий больше нет: Валерия раскрыла, что происходит в браке с Пригожиным

Валерия рассказала о свиданиях с Пригожиным после 20 лет брака

Народная артистка России Валерия рассказала, удается ли ей ходить на свидания с мужем музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным после 20 с лишним лет брака. Информацией она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на съемках снипета с певицей Sabi.

«Какие свидания, мы вообще не расстаемся. Просто не расстаемся никогда. Когда я должна пригласить его на свидание, потому что мы должны расстаться тогда хотя бы на какое-то время. Чтобы я имела возможность его пригласить на свидание, чтобы он пришел хотя бы (смеется)», — пошутила Валерия.

Напомним, что первый муж Валерии, Александр Шульгин, с которым она растила троих детей, оказался деспотичным — певица пережила домашнее насилие и сбежала с детьми от преследований. После расставания она обрела покой с Иосифом Пригожиным: продюсер окружил ее заботой. Общих детей у них нет, но они уже бабушка и дедушка — дети от прошлых браков воспитывают внуков. Прошло 22 года со дня свадьбы; познакомились в 35 и 34. О семье говорят: «шестеро детей на двоих» — но не общих.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иосиф Пригожин лишился одной из радостей в жизни. Он перестал получать удовольствие от сладкого.

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