«Не ваши Иваны»: фраза губернатора в Армении возмутила посольство РФ

В посольстве РФ сравнили слова армянского губернатора с лексикой нацистов

Посольство России в Армении раскритиковало публичные высказывания губернатора Ширакской области Давида Арушаняна, усмотрев в них риск разжигания национальной неприязни по отношению к россиянам. Дипломаты обратили внимание на риторику чиновника и сравнили использованные им выражения с лексикой немецких нацистов. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Поводом стала запись Арушаняна в соцсетях от 17 октября, посвященная празднованию Дня Гюмри, организованному партией «Сильная Армения». Губернатор раскритиковал мероприятие, назвав его политическим представлением, а затем обратился к его организаторам с резкими словами.

«Гюмри — это не ваш «Нижний Табор», а гюмрийцы — не ваши «Иваны», — написал чиновник. В завершение публикации Арушанян назвал своих оппонентов гастролерами и предупредил, что попытки «прыгнуть выше нашей головы» могут закончиться болезненным падением.

В российском посольстве выразили недоумение из-за подобной риторики. Особое внимание дипломаты уделили употреблению слова «иваны».

«С недоумением восприняли содержащееся в записи на личной странице губернатора Ширакской области Д. В. Арушаняна <…> упоминание неких „иванов“, поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны», — рассказали вы посольстве

Представители дипмиссии подчеркнули, что Арушанян возглавляет регион, где расположена 102-я российская военная база и проходят службу российские пограничники. В посольстве выразили надежду, что губернатор не считает допустимыми заявления, способные провоцировать национальную неприязнь к россиянам.

«Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я Российская военная база и российские пограничники, считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам, что в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран», — отметили там.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции российского посольства на осквернение мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Дипломаты осудили произошедшее, подчеркнув необходимость сохранения общей исторической памяти.

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