Пришел, увидел, упал в обморок: что известно о загадочном синдроме Стендаля

Недуг проявляется у путешественников, которые посещают живописные места.
Фото: www.globallookpress.com/Li Jing
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Головокружение и тревога являются симптомами синдрома Стендаля
Посещение знаменитых музеев и знакомство с живописными городами иногда сопровождаются не только восторгом, но и резким ухудшением самочувствия. Такую реакцию называют синдромом Стендаля. Подробнее о феномене — в материале 5-tv.ru.
Как проявляется синдром Стендаля
Социальный работник и писательница Чи Кита Мак описывает его как психосоматическое состояние, которое предположительно возникает при слишком сильных впечатлениях от искусства, красоты или культурных событий.
Среди возможных проявлений — головокружение, учащенный пульс, тревога, спутанность сознания и обмороки. В отдельных описанных случаях упоминались галлюцинации.
Сообщения о подобных эпизодах связывают прежде всего с туристическими поездками в города, где сосредоточено множество художественных и культурных достопримечательностей. Среди них — Флоренция, Париж, Афины, Токио и Рим.
Почему феномен назвали в честь писателя
Название связано с французским писателем Мари-Анри Бейлем, известным под псевдонимом Стендаль. В 1817 году он путешествовал по Европе и описал сильное переживание после посещения флорентийской базилики Санта-Кроче.
По его воспоминаниям, впечатления от искусства сопровождались учащенным сердцебиением и ощущением, что он может упасть в обморок.
Позднее похожими случаями заинтересовалась психиатр Грациэлла Магерини, работавшая в больнице Санта-Мария-Нуова во Флоренции. За два десятилетия она наблюдала более ста туристов, у которых после знакомства с произведениями искусства возникали головокружение, сердцебиение, истерический плач, паника, потливость и другие симптомы.
С чем исследователи связывают такую реакцию
Одна из гипотез предполагает, что причиной становится эмоциональная перегрузка от особенно сильных эстетических впечатлений.
В материалах Бразильской академии неврологии среди возможных факторов уязвимости упоминаются одиночные путешествия, приближение конца поездки и религиозное воспитание. Стресс, обезвоживание и недостаток сна также могут способствовать ухудшению состояния.
Эти предположения пока не дают полного объяснения феномена. Сам синдром Стендаля остается малоизученным и не получил широкого признания в медицинском сообществе.
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