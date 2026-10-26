Пришел, увидел, упал в обморок: что известно о загадочном синдроме Стендаля

Головокружение и тревога являются симптомами синдрома Стендаля

Посещение знаменитых музеев и знакомство с живописными городами иногда сопровождаются не только восторгом, но и резким ухудшением самочувствия. Такую реакцию называют синдромом Стендаля. Подробнее о феномене — в материале 5-tv.ru.

Как проявляется синдром Стендаля

Социальный работник и писательница Чи Кита Мак описывает его как психосоматическое состояние, которое предположительно возникает при слишком сильных впечатлениях от искусства, красоты или культурных событий.

Среди возможных проявлений — головокружение, учащенный пульс, тревога, спутанность сознания и обмороки. В отдельных описанных случаях упоминались галлюцинации.

Сообщения о подобных эпизодах связывают прежде всего с туристическими поездками в города, где сосредоточено множество художественных и культурных достопримечательностей. Среди них — Флоренция, Париж, Афины, Токио и Рим.

Почему феномен назвали в честь писателя

Название связано с французским писателем Мари-Анри Бейлем, известным под псевдонимом Стендаль. В 1817 году он путешествовал по Европе и описал сильное переживание после посещения флорентийской базилики Санта-Кроче.

По его воспоминаниям, впечатления от искусства сопровождались учащенным сердцебиением и ощущением, что он может упасть в обморок.

Позднее похожими случаями заинтересовалась психиатр Грациэлла Магерини, работавшая в больнице Санта-Мария-Нуова во Флоренции. За два десятилетия она наблюдала более ста туристов, у которых после знакомства с произведениями искусства возникали головокружение, сердцебиение, истерический плач, паника, потливость и другие симптомы.

С чем исследователи связывают такую реакцию

Одна из гипотез предполагает, что причиной становится эмоциональная перегрузка от особенно сильных эстетических впечатлений.

В материалах Бразильской академии неврологии среди возможных факторов уязвимости упоминаются одиночные путешествия, приближение конца поездки и религиозное воспитание. Стресс, обезвоживание и недостаток сна также могут способствовать ухудшению состояния.

Эти предположения пока не дают полного объяснения феномена. Сам синдром Стендаля остается малоизученным и не получил широкого признания в медицинском сообществе.

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