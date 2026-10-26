В воинской части призывник поступает на полное государственное обеспечение

Осень 2026 года в самом разгаре. По всей стране со сборных пунктов отправляются команды новобранцев — отправка началась 10 октября и продлится до конца декабря. Для тысяч семей это время больших перемен, тревог и надежд. Но тревог можно избежать, если знать правила игры. Главное правило 2026 года звучит так: призыв больше не привязан к двум датам в году.

Медицинские комиссии и заседания призывных комиссий идут круглый год, с 1 января по 31 декабря. А вот отправка в войска по-прежнему идет двумя волнами: весенней (с 1 апреля по 15 июля) и осенней (с 1 октября по 31 декабря).

Что это значит на практике? Расскажем в материале 5-tv.ru.

Повестку в военкомат теперь могут вручить в любой день года. Но если человек получил повестку в октябре, это не значит, что он непременно уедет служить до Нового года. Отправка может состояться и в следующем периоде. Срок службы при этом не изменился — те же 12 месяцев. И еще один важный момент, который снимает множество страхов: срочников не направляют в зону специальной военной операции. Служба проходит в пунктах постоянной дислокации воинских частей на территории России.

Электронные повестки: как это работает теперь

Самый большой сдвиг 2026 года — полный запуск реестра воинского учета и электронных повесток. Повестка, сформированная в реестре, считается врученной автоматически через семь дней после размещения, даже если призывник ее не открывал. Уведомление об этом приходит в личный кабинет на портале Госуслуги. Явиться в военкомат по такой повестке нужно не позднее чем через 30 дней с момента появления записи в реестре.

За неявку без уважительной причины предусмотрен административный штраф — от десяти до 30 тысяч рублей. Это существенно больше, чем прежние 500–3000 рублей. Более того, через 20 дней после назначенной даты неявки вводятся ограничительные меры: запрет на выезд из страны, на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, на получение кредитов и на управление транспортом. Уклонение от призыва уже грозит уголовной ответственностью по статье 328 УК РФ — вплоть до двух лет лишения свободы.

Однако у цифровизации есть и обратная, удобная сторона. Благодаря реестру отсрочки теперь предоставляются проактивно. Сведения о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистах подтягиваются автоматически из государственных систем. Уже более 350 тысяч человек получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат. Если в реестре достаточно данных для решения, призывная комиссия может вынести вердикт заочно.

Кому положена отсрочка и кто освобожден

Круг тех, кто может рассчитывать на отсрочку, в 2026 году остался широким. Это студенты вузов и колледжей очной формы, аспиранты, граждане, ухаживающие за детьми или родственниками-инвалидами, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и аккредитованных ИТ-компаний. Для ИТ-специалистов с 2 февраля 2026 года действует упрощенный порядок: заявление на отсрочку можно подать через Госуслуги, даже если диплом еще не выдан на руки — главное, чтобы обучение было завершено в год призыва.

Полное освобождение от срочной службы положено инвалидам, кандидатам и докторам наук, а также тем, кто уже отслужил, имеет судимость, постоянно проживает за границей или является сыном или братом погибшего призывника.

Отдельно стоит сказать о здоровье. Категория годности определяется по Расписанию болезней, и один и тот же диагноз у разных людей может привести к разным решениям. Например, бронхиальная астма, сахарный диабет или эпилепсия могут стать основанием для освобождения, но только при подтвержденной тяжести заболевания и нарушениях функций организма. Близорукость более 6 диоптрий может соответствовать категории «В» (ограниченно годен, освобожден от призыва с зачислением в запас), тогда как фиксированный сколиоз II степени сам по себе освобождения не гарантирует.

Главный совет юристов: готовить медицинские документы заранее. Собирайте выписки, заключения профильных врачей и результаты обследований, а копии передавайте в военкомат с письменным заявлением о приобщении к личному делу. Если имеющихся данных недостаточно, призывника могут направить на дополнительное обследование.

Что взять с собой

Самый практичный вопрос, который волнует и самих новобранцев, и родителей: что класть в сумку? Ответ простой: много не нужно. На сборном пункте и в воинской части призывник поступает на полное государственное обеспечение. Ему выдадут военную форму по сезону, обувь, несессер с предметами личной гигиены, банковскую карту для получения денежного довольствия и SIM-карту для связи с родными. Всю гражданскую одежду, в которой новобранец прибудет на сборный пункт, упакуют и отправят посылкой домой.

Значит, брать с собой стоит лишь то, что понадобится в дороге и в первые дни.

Документы

Паспорт гражданина РФ, удостоверение гражданина, подлежащего призыву, и, если есть, водительское удостоверение. Это самое главное, без чего просто не отправят в часть.

Гигиена

Зубная щетка в футляре, паста, мыло в мыльнице, два полотенца темного цвета (для лица и для ног), туалетная бумага, бритвенные принадлежности, щипцы для ногтей. Все это пригодится в дороге и в первые часы на сборном пункте, пока не выдали казенный несессер.

Одежда

Запасные носки — 3-4 пары черных хлопчатобумажных, сменное белье — 2-3 пары. Что-то теплое, если на улице холодно, но без фанатизма: лишние вещи только утяжелят рюкзак.

Деньги

Небольшая сумма наличными — до 4000 рублей. Они нужны на первое время для покупок в армейском магазине (чипке) до получения первого денежного довольствия. Крупные суммы брать категорически не рекомендуется: их могут украсть, да и пользы от них в первые дни немного.

Телефон

Только кнопочный аппарат без интернета, камеры и геолокации. Смартфоны, планшеты и любые гаджеты с возможностью фото- и видеосъемки на сборном пункте и в части запрещены. Это требование безопасности, и нарушать его не стоит.

Мелочи, которые облегчают быт

Нитки трех цветов (черные, белые, зеленые), иголки, небольшой набор пластырей, блокнот и пара ручек, конверты для писем. Казалось бы, мелочь, но в первые недели службы эти вещи очень выручают.

Лекарства

Только те, что назначены врачом по жизненным показаниям, и только при наличии справки. О них нужно сразу сообщить персоналу медпункта. Самостоятельно брать какие-либо препараты, даже от головной боли, не стоит: на сборном пункте есть медицинская помощь, а бесконтрольный прием лекарств может навредить.

Что брать нельзя

Список запретов короток, но строг. Разумеется, нельзя брать алкоголь и энергетические напитки, наркотические средства и психотропные препараты. Нельзя проносить на сборный пункт стеклянные бутылки и банки — в дороге они могут разбиться. И, как уже сказано, никаких смартфонов и гаджетов с камерой.

Отдельно о ценных вещах. Дорогие украшения, часы, крупные суммы денег лучше оставить дома. В армейской среде они не нужны, а риск потерять или испортить их высок.

Как вести себя на сборном пункте

Сборный пункт — это транзитная зона, где призывник проводит от одного до нескольких дней перед отправкой в конкретную воинскую часть. Здесь проходят финальный медосмотр, дактилоскопию, выдачу документов и обмундирования.

Питание и места для сна организованы. Главная задача новобранца — сохранять спокойствие, внимательно слушать указания офицеров и не создавать конфликтных ситуаций. Это первое взрослое испытание, и выдержка здесь ценится выше всего.

Что делать родителям

Родителям тоже стоит подготовиться — не столько к разлуке, сколько к новой роли. Во-первых, не паниковать: армия в 2026 году стала прозрачнее.

Через реестр воинского учета можно отслеживать ключевые этапы, а связь с сыном поддерживается через выданную SIM-карту и кнопочный телефон. Во-вторых, помочь с документами и медицинскими справками до отправки, если есть особенности здоровья. В-третьих, собрать ту самую небольшую сумку, которую мы описали, и не класть туда лишнего.

И, наконец, главное. Призыв — это не катастрофа и не «потерянный год». Это школа самостоятельности, дисциплины и мужского коллектива. Кому-то она дает путевку в жизнь, кому-то — необходимый социальный опыт. Но в любом случае знание правил, спокойствие и правильные сборы делают этот путь гораздо проще — и для самого новобранца, и для его семьи.

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